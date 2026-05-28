韓国で、米大手コーヒーチェーンのスターバックスが“政治闘争”の渦に巻き込まれている。発端は、5月18日から始まったスターバックス韓国法人のタンブラーの販促企画「5・18タンクデー」。2個購入で21％割引などの特典がついていた。ところが、この何気ない販促が、韓国世論を爆発させた。「というのも5月18日は、韓国現代史に残る『光州事件』の発生日だからです。1980年、チョン・ドゥファン政権下で、民主化を求める市民デ