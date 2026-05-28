27日、日本保守党（以下、保守党）の北村晴男参議院議員（70）が自身のXを更新。一般ユーザーが投稿した、“ある政治家”がスピーチをする動画を引用する形で、こう投稿した。《極めて能力の低い政治家に見えた。》北村氏がXで政治家を痛烈に批判することは、今回が初めてではない。北村氏の“矛先”は歴代の首相にも度々向けられていて……。「昨年7月の参院選で大敗したものの首相の座にとどまる石破茂元首相（69）に対し、北村