5月22日夜、総理公邸でおこなわれた自民党参院幹部との食事会で、高市早苗首相が配った“まさかのおみやげ”が賛否を呼んでいる。【写真】マクロン仏大統領と「かめはめ波」、ホワイトハウスでは「絶叫ダンス姿」の高市首相高市早苗首相、自民党参院幹部との食事会「食事会には、松山政司参院議員会長や石井準一参院幹事長らが出席。少数与党のなかで難航する国会運営や、高市総理の悲願とされる憲法改正などが話題にあがり、高