5月も終盤にさしかかり、間もなくジメっとした梅雨の季節が本格的に始まる。今年の夏も厳しい暑さが予想されるが、そんななか、東京都交通局が酷暑対策として新たな試みを行う。東京都交通局は5月27日、公式HP上で、都営交通の制服としてポロシャツを導入すると発表した。都営地下鉄、都営バス、都電などの職員（駅係員・乗務員など）が対象で、着用期間は6月1日〜11月30日。職員は従来のカッターシャツとポロシャツのいずれかを選