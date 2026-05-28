バイデン前米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】バイデン前米大統領は26日、司法省による自身のインタビュー記録の公開差し止めを求めて首都ワシントンの連邦地裁に提訴した。インタビューはバイデン氏の回想録出版のため執筆に協力した男性が2016〜17年に実施したもので、司法省がバイデン氏の機密文書持ち出し事件を捜査する過程で音声記録や文字起こしした文書を入手した。米メディアが伝えた。事件では、特別検察