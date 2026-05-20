事前からあった反発の声５月16〜17日に東京大学本郷・弥生キャンパスで行われるはずだった「五月祭」で、16日午後にこの日のすべての行事を中止すると発表された。この日は参政党の神谷宗幣代表の講演会が開かれる予定だったが、16日朝に爆破予告があったために五月祭常任委員会が13時ごろに講演会中止を決定。14時には「安全確認のため」といった理由で、他の行事も中止することになったのだった。講演会は保守系学生サークル『右