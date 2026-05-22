記事『王位継承に憧れて…トランプ大統領が渇望する「王朝」の確立と、その後継者の名前』は大きな反響を呼んだ。そして、その内容は、ドナルド・トランプ米大統領が国賓として中国を訪問した際の晩餐会の席次によって裏付けられるものだった。晩餐会の二日前、トランプ訪中に先立って、スコット・ベッセント財務長官が東京を訪れた。その夕食会では、いったい何が……。前編記事『【トランプ訪中】晩餐会の席次でわかった…「王朝