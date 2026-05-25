韓国のスターバックスコリアが1980年代の軍事独裁政権による民主化運動の弾圧を想起させるキャンペーンを行なったとして猛烈な抗議と不買運動を受けている。李在明（イ・ジェミョン）大統領を先頭に与党や政府機関もスタバ批判の急先鋒となり客足は急減。大統領と対立する保守系野党や韓国で“極右”とみなされるサイトの支持者は対抗してスタバ支持を表明している。6月の統一地方選も絡んで「スタバに行くかどうか」