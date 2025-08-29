レンタル移籍も容認せず？ 去就注目のイングランド代表MFメイヌーはクラブに退団の意思を通達もマンUは売却に消極的か
マンチェスター・ユナイテッドの生え抜きスターは去就が注目されている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、20歳のイングランド代表MFコビー・メイヌーは出場機会確保のため今夏移籍を希望しているが、マンUはこれを容認しないつもりだという。
マンUの下部組織出身のメイヌーは2023年1月、当時10代ながらもトップチーム昇格を果たした逸材。加入後ここまでは73試合に出場し、7ゴールを記録するなど20歳ながらクラブの生え抜きスターとして活躍。しかし昨季は怪我の影響もありプレミアリーグでの先発出場が19試合にとどまるなどリーグ戦24試合に先発出場した昨季と比較すると出場機会は限定的に。ルベン・アモリム監督の下でも序列は低下している。
生え抜き出身として活躍が期待されているメイヌーだが果たして今夏の移籍市場でマンUを退団するのだろうか。
メイヌーの劇的同点弾
一時は2点差をつけられたものの、120分のメイヌーのゴールで試合を振り出しに戻した
