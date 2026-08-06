theWORLD（ザ・ワールド）
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王者・鹿島が圧巻の“勝負強さ”見せつける大逆転勝利！ 81分から驚異の3ゴールで横浜FMとの撃ち合いを制す
8月7日、明治安田Ｊ1リーグがついに開幕。百年構想リーグを挟み、今シーズンより秋春制へ移行、Jリーグも新章を迎える。そして、そんな新たな門出とな…
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J1今季開幕弾は16歳の新星！横浜FM三井寺眞、16歳4カ月5日でJ1史上最年少開幕スタメン
2026-27明治安田J1リーグが開幕し、MUFGスタジアム（国立競技場）で横浜F・マリノスと鹿島アントラーズが対戦。この試合でJ1開幕戦最年少スタメンとな…
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ムバッペの恋人が発覚？ W杯後に交際オープンか
レアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペの新恋人はスペイン人女優のエステル・エクスポシトさんではないかと噂されている。ワールドカップ後に…
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浅野拓磨と同僚の将来有望スペイン人ドリブラーの新天地はベルギーへ バルセロナにも約8億円の利益か
マジョルカ所属の20歳FWヤン・ビルヒリが、ベルギー1部クラブ・ブルージュへ移籍する見通しとなった。『MUNDODEPORTIVO』が報じている。移籍金は契約…
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セレッソ電撃加入のジャクソン・アーバイン、インスタがオシャレすぎた！ 日本代表炎ユニほか絶妙“ユニコーデ”も多数披露
セレッソ大阪は、オーストラリア代表MFジャクソン・アーバインの加入を発表。ザンクトパウリで主将も務めた大物の加入に驚きが広がった。口髭と長髪が…
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今夏去就注目のロドリ、レアルに断りの連絡……代理人「バルセロナ加入を伝えた」
マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリが、バルセロナへの移籍を決断したようだ。2019年夏にアトレティコ・マドリードからシティへ加…
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レアルに“悪夢の3トップ”が誕生 ヴィニシウス、ムバッペ、ディオマンデの「VMD」はレアルの象徴的な攻撃ユニットとなるか
レアル・マドリードは、ライプツィヒからコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデを獲得したことを正式に発表した。また、ほぼ同時にブラジル代表FW…
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ベテランはチェルシーにどんな化学反応起こすのか 35歳FWウェルベックの加入を元ブライトン組J・ペドロ&カイセドが大歓迎 「彼のメンタリティにはすべてが備わっている」
チェルシーはここ数年若手選手を積極的に補強してきたが、シャビ・アロンソ新監督が就任した今夏はベテランの確保にも動いており、36歳MFジョーダン・…
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「本当にがっかりしている。ただ、プロとして彼の決断は理解できる」 ニューカッスルレジェンドがギマランイスの移籍に反応
ニューカッスルのレジェンドであるアラン・シアラー氏は、今夏の退団が近づくブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの去就について反応した。ギマラン…
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ヴィニシウスを逃したアーセナルのターゲットは？ ヌサ、ユルディズ、ラッシュフォードらが候補
レアル・マドリードFWヴィニシウス・ジュニオールは、紆余曲折のすえレアルとの契約延長を選んだ。レアルは2032年までの新契約を締結したと正式に発表…
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アジア杯で国歌斉唱と帰国を拒否したイラン女子代表選手2名へ、オーストラリアが市民権を付与
今年3月に行われた女子アジアカップに出場し、体制に抗って帰国を拒否したイランの元サッカー選手2名が、オーストラリアの市民権を得た。『The Guardi…
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日本代表、10月キリンカップの対戦相手が決定！エクアドル、パナマ、ニュージーランドが参戦
日本サッカー協会（JFA）は7日、今年10月に開催される「キリンカップ2026」の参加国を発表した。試合は10月1日に横浜国際総合競技場（日産スタジアム…
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「サッカーはテニスより大変」というスコールズの発言に元テニス選手が激怒「さあスコールズ、テニスでもしようぜ。あんたがどれだけ持ち堪えられるか見てみよう」
元マンチェスター・ユナイテッドMFポール・スコールズ氏は現在さまざまなメディアでコメンテイターとして活躍しているが、ある発言が論議を呼んだ。『…
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ロドリ、レアル移籍は事実上消滅……デ・ヨング離脱のバルセロナ移籍を受け入れ
マンチェスター・シティに所属するスペイン代表MFロドリだが、バルセロナへの移籍を望んでいるようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。2024年度のバロン…
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アーセナルは宿敵からまさかの補強!? サリバの長期離脱に備えアルゼンチン代表DF狙う
アーセナルの今夏の補強ポイントはいくつかあるが、CBはそのひとつかもしれない。ワールドカップでレギュラークラスのフランス代表CBウィリアム・サリ…
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韓国サッカー界に衝撃 大韓サッカー協会に外国人審判への“性的接待”疑惑 韓国メディアが報道
大韓サッカー協会（KFA）が2011年3月から2012年3月にかけて、韓国で開催されたW杯予選や五輪予選、国際親善試合を担当した外国人審判員ら10数人に対し…
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レヴァンドフスキ後の“9番問題“に直面するバルサ アルバレス獲得狙う一方で“偽9番”も選択肢に
バルセロナのハンジ・フリック監督が、来季に向けて“偽9番”の起用を選択肢の一つとして考えているようだ。スペイン紙『Mundo Deportivo』が報じてい…
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「長年苦しめられた相手が味方に」 カゼミロの“ニヤけ顔”が話題に 「もうメッシと戦わなくていい」「メッシ対策から解放された（笑）」とSNSで反響……「こんなに嬉しそうな顔ある？」
かつて何度も激突した2人は、いまや同じユニフォームを着るチームメイトとなった。今夏、インテル・マイアミへ加入したブラジル代表MFカゼミロと、ア…
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「本当に約束を守った！」 ガビがW杯優勝公約を実行 “ピンクヘア”に大胆イメチェン……担当美容師が変身の瞬間を公開
バルセロナのスペイン代表MFガビが、ワールドカップ優勝時に掲げていた公約を実行し、鮮やかなピンクヘアを披露した。担当美容師ラウル・サンロマ氏が…
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「夢を追うためだった」 欧州で一時代を築いたサラーが14歳から続けた “往復9時間のバス生活” 新刊が明かしたリヴァプールのレジェンド誕生の壮絶秘話
リヴァプールからトラブゾンスポルへ移籍したモハメド・サラーの半生を描いた新刊から、壮絶な少年時代のエピソードが明らかになった。英『The Guardi…