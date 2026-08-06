theWORLD（ザ・ワールド）

ベテランはチェルシーにどんな化学反応起こすのか 35歳FWウェルベックの加入を元ブライトン組J・ペドロ&カイセドが大歓迎 「彼のメンタリティにはすべてが備わっている」

チェルシーはここ数年若手選手を積極的に補強してきたが、シャビ・アロンソ新監督が就任した今夏はベテランの確保にも動いており、36歳MFジョーダン・…