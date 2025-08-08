世帯年収の高い「勝ち組」においては、タワマン購入はもはや通過儀礼ともいえるでしょう。しかし現在の収入だけを根拠にローンを組んでしまうと、想定外の支出や変化する環境に適応できず、大失敗することも……。一番の敵は「高収入である」というプライドかもしれません。今回はトータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、高収入カップルの見栄と誤算による失敗事例を紹介するとともに、家計の注意点を解説します。

ペアローンで1億2,000万円のタワーマンションを購入

都内に住む神田光輝さん（仮名・35歳）は妻の照美さん（30歳）と2人暮らし。光輝さんの年収は外資系の金融会社ということもあり、1,200万円。妻の照美さんも大手企業に勤めており、年収は600万円。夫婦合わせて年収1,800万円のいわゆる「パワーカップル」です。

そんな中、光輝さんは「住宅は資産」「どうせ買うなら早めに」と考え、住まいの購入を真剣に検討し始めます。ちょうどその頃、駅近でスーパーなど生活環境が整った新築タワーマンションの販売情報を知りました。照美さんもタワーマンションでの生活に憧れていたこともあり、夫婦の間で一気に現実味が高まりました。



販売価格は1億2,000万円。高額でしたが、「今を逃せば手に入らないかも」そんな不動産屋の言葉に、少し無理をしてでも買いたいと急いで購入計画を立てることに。

最終的に、貯金から頭金1,500万円を入れ、残りの1億500万円を0.6％の金利（変動金利）で借り入れた神田さん夫婦。毎月の返済額は約30万円。管理費や駐車場代を加味すると毎月40万円の負担です。しかし、自分たちの年収なら無理なく返せると思っていました。

光輝さんの譲れない“成功の象徴”

光輝さんには一つ、どうしても譲れない趣味がありました。それが「車」です。公共交通機関が発達している都心では車は必須ではありませんが、光輝さんにとって高級車は、働いて得た成果を実感できる象徴。年収が1,000万円を超えた頃から高級な外国車に乗るようになりました。

しかも新しいモデルが出る度に買い替えるという徹底ぶり。週末には、その車に乗って夫婦で買い物やレジャーに出掛ける日々。家に帰ればタワーマンションからのきれいな夜景が疲れた心を癒やしてくれます。光輝さんが「成功を手にした」と実感できる日々でした。

子どもが生まれると、想像以上の支出増に

タワーマンションに住み始め、程なくして妊娠が判明した照美さん。待望の、それも双子の男の子だと分かり、光輝さんも喜びを隠せません。出産と育児に向けて照美さんは産休・育休を取得。その間の住宅ローンの返済は、夫の収入と夫婦の貯蓄で賄っていました。

しかし、いざ仕事復帰の時期が近づくと、思わぬ事態に。年齢が1歳、そして双子ということもあり、認可保育園の競争率が非常に高かったのです。

「保活がこんなに大変だとは思わなかった……」

最終的には認可外保育園を選ばざるを得ませんでした。また、働くことが好きだった照美さんは、育児と仕事の両立を強く願っていました。フルタイムで働くために、保育園で預かってもらえない時間についてはベビーシッターも併用することにしました。

その結果、毎月の子ども関連費用がマンションのローン返済額とほぼ同じ、約30万円もかかってしまうことになったのです。

子どもの関連費用がかさんでいたものの、神田さん夫婦の毎月の手取り収入は120万円。住宅費に毎月40万円、子どもたちの費用に毎月30万円かかっても、残り50万円が残ります。車の維持費や他の生活費などの支出を考えても、まだ余裕はある状態でした。

ところが、状況は想像しなかった方向へ転がっていきます。子どもたちが3歳になった頃、光輝さんが勤めている会社の業績が悪化し、年収が1,000万円まで下がることになってしまったのです。さらに、子どもの1人に心臓疾患が見つかり、照美さんは会社を辞めて子育てや看病に専念しなければならない事態に。

照美さんが会社を辞めることで、保育料やベビーシッター代として毎月30万円払っていた費用は削減できます。しかし、照美さんの収入はゼロになってしまうため、光輝さんの手取月額60万円で毎月40万円の住宅費用を払い続け、残り20万円で生活しなければなりません。

そんな事態になっても、光輝さんは車を手放そうとはしませんでした。そして照美さんも生活レベルを下げようとしなかった、いや、下げたくなかったのです。2人ともせっかく手に入れた「成功者の証」だけは守りたいと考えていたのでしょう。

子どもたちにはブランドものの服を着せ、病院には高級外車で通う日々。育児や看病で疲れるため、食事はデパートや高級スーパーのお惣菜で済ませる……。家計は火の車にもかかわらず、暮らしぶりは贅沢なままでした。

とうとう銀行から催促が…夫婦の決断

そんな生活を続けていれば、家計に負担がかかるのは当然です。住宅ローンの支払いが滞るようになり、ついに銀行から催促通知も送られてきました。

「このままでは家族の生活を守ることができない、破綻する……」

そこまで来て、ようやく神田さん夫婦は家を売ることを決意しました。タワーマンション購入からわずか4年後のことです。

見栄やプライドよりも、本当に自分たちに必要かを考えることが大切

神田さん夫婦の失敗は、収入や環境の変化を意識しなかったことです。どんな状況になっても絶対に返せるという根拠のない余裕。見栄のための趣味や生活レベル、それらが原因で最終的に貯金がまったくない状態まで陥ってしまったのです。

しかし、神田さん夫婦は幸運でした。タワーマンションは幸いにも立地や人気の影響で価格が上昇。売却額は約1億4,500万円となり、ローンの残債や諸経費を差し引いても1,800万円程度の資産が手元に残りました。

だからといって、神田さん夫婦が元のような贅沢暮らしに戻ることはありませんでした。収入に見合った生活をすることの大切さに気付いたからです。

現在、神田さん夫婦は家賃20万円の都内の賃貸マンションで生活しています。車も高級外車ではなく、燃費の良さも考慮して国産のハイブリッドカーに買い替えました。また、これまでのように頻繁に乗り換えるのではなく、できるだけ長く乗るつもりです。

マンション売却後、照美さんはファイナンシャルプランナーからのアドバイスどおりに家計簿をつけ、収入から支出を差し引いても余裕が残る程度に生活費を切り詰めることを優先して行動しています。

自己満足に溺れることなく、身の丈に合った生活レベルを考え、それを実践することが大切だと分かった神田さん夫婦。今本当に必要なものだけを考えて購入することで、毎月の収支が赤字になることもなくなったといいます。また、収支状況を夫婦で共有することで、より現実的な価値観が身に付いたとも。

タワーマンションに住み、高級外車を所有するような生活を送っていれば、優越感が得られるかもしれません。それに見合うだけの価値があると感じる人もいるでしょう。しかし、そのために家計が破綻してしまっては、本末転倒です。

見栄を守るためにお金を使うのではなく、自分たちにとっての本当の豊かさとは何かを考え、将来を見据えながらお金を使う意識が大切だと言えるでしょう。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®