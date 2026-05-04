30代の女性Aさんは、婚活パーティーで「素敵だな」と思える男性と出会いました。見た目もタイプで、人当たりもよく、なんと年収は1000万円。そこで「絶対にこのチャンスを逃すわけにはいかない」とAさんはアプローチを重ねます。【写真】「毎晩せめられて…」認知症の夫を介護する83歳女性が涙の訴え交際は順調に進み、Aさんは夜景の見える素敵なレストランでのプロポーズを受けることに。ついに年収1000万円超えのハイスペックな