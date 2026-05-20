マンション購入で誰もが悩むエリア選びと「新築か中古か」という究極の二択。不動産インフルエンサーのちょうすけ氏は、周辺相場の更新を先読みした戦略的なエリア選定で、自らの城と将来の資産価値の両方を手に入れた。本稿では、同氏が日本橋の波及効果を狙って「浅草橋」を選んだ思考法を公開。後半では、実際に住んで痛感した街のリアルな懸念点と、現在の熱狂的な市場で「勝てる買い手」になるための新築・中古選びの最終