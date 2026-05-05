国税庁が発表した「令和5年分 相続税の申告実績」によれば、相続財産のうち「土地・建物」が占める割合は約4割に達し、不動産は資産承継の主役になりがちです。しかし、受け継ぐ側には想定外の試練を与えることもあるようで……。父のタワマンを相続した長男の事例から、高額な不動産相続による落とし穴をみていきます。※事例の人物名はすべて仮名です。タワマンか、現金か兄弟の父は、一代で上場企業の役員まで上り詰めた立志伝