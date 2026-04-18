住宅購入が必ずしも安定した暮らしにつながるとは限りません。特に都心のタワーマンションでは、ローン返済に加え、管理費や修繕積立金といった継続的な負担が重くなりやすい傾向があります。購入時には見えにくいこれらの費用が、入居後の家計に影響を与えるケースも少なくありません。「これで理想の暮らしが手に入る」フルローンで踏み切った決断都内で働く会社員の健太さん（仮名・34歳）と妻の彩さん（仮名・32歳）は、世帯年