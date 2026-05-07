景観条例によって守られてきた京都の街に、大きな変化が訪れようとしている。 京都市に隣接する向日（むこう）市で、府内初のタワーマンション建設が進行中なのだ。完成すれば、京都タワー（131メートル）に迫る高さとなり、京都駅からの眺望が激変するといわれている。さらにはその京都駅周辺でも、建造物の高さ制限の緩和が検討されているという。 古都の景観はどこまで守られるのか。取材を進めると、京