「初共演の映画で2人は高校時代から恋人同士の役。現場でも中島さんが新木さんによく話しかけていて、彼女が好きな芸人のモノマネをして笑わせるなど、仲の良さが伝わってきました」【画像】新木優子との結婚を発表した中島裕翔そう語るのは、新木優子（32）と中島裕翔（32）がW主演を務めた2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』の関係者だ。◆ ◆ ◆月9ドラマでは恋人同士の役も今年の4月11日に結婚を発表した新木と