株式会社明治は、ロングセラー菓子「たけのこの里」のパッケージに描かれている「あの家」をアップデート。タワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」として、4月14日より「きのたけ不動産」公式ウェブサイトにて、限定300戸の先着順販売を開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■戸建て派vsタワマン派？きのたけ戦争の新たなステージ本プロジェクトは、長年愛されてきたブランドの世界観