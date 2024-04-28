[4.28 プレミアリーグ第35節](Tottenham Hotspur Stadium)

※22:00開始

<出場メンバー>

[トッテナム]

先発

GK 13 グリエルモ・ビカーリオ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 23 ペドロ・ポロ

DF 33 ベン・デイビス

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア

MF 10 ジェームズ・マディソン

MF 16 ティモ・ベルナー

MF 21 デヤン・クルゼフスキ

MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール

FW 7 ソン・フンミン

控え

GK 40 ブランドン オースティン

DF 6 ラドゥ・ドラグーシン

DF 12 エメルソン

MF 8 イブ・ビスマ

MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 9 リシャルリソン

FW 11 ブライアン・ヒル

FW 22 ブレナン・ジョンソン

監督

アンジェ・ポステコグルー

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 18 冨安健洋

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 10 エミール・スミス・ロウ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 21 ファビオ・ビエイラ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 エディ・エンケティア

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります