トッテナムvsアーセナル スタメン発表
[4.28 プレミアリーグ第35節](Tottenham Hotspur Stadium)
※22:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 13 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 33 ベン・デイビス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 16 ティモ・ベルナー
MF 21 デヤン・クルゼフスキ
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 ソン・フンミン
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 12 エメルソン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
FW 11 ブライアン・ヒル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
監督
アンジェ・ポステコグルー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
※22:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 13 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 33 ベン・デイビス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 5 ピエール・エミール・ホイビュア
MF 10 ジェームズ・マディソン
MF 16 ティモ・ベルナー
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 7 ソン・フンミン
控え
GK 40 ブランドン オースティン
DF 6 ラドゥ・ドラグーシン
DF 12 エメルソン
MF 8 イブ・ビスマ
MF 18 ジオバニ・ロ・チェルソ
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
FW 11 ブライアン・ヒル
FW 22 ブレナン・ジョンソン
監督
アンジェ・ポステコグルー
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 18 冨安健洋
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 35 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 10 エミール・スミス・ロウ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 21 ファビオ・ビエイラ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 エディ・エンケティア
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります