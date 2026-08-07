Jリーグは中継テロップも刷新!! ゴール時は特別アニメーション「プレミアリーグみたい」「見やすくなった気がする」

2026-27シーズンのJリーグが7日に開幕した。公式映像で表示されるテロップもデザインが新しくなり、SNS上では高く評価する投稿が発信されている。…