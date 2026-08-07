ゲキサカ
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横浜FMvs鹿島 試合記録
【J1第1節】(MUFG国立)横浜FM 3-4(前半2-1)鹿島<得点者>[横]三井寺眞(7分)、谷村海那2(18分、58分)[鹿]レオ・セアラ2(11分、81分)、チャヴリッ…
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衝撃初弾プロデビューの16歳FW三井寺眞に森保監督「得点も決める、演出もする、素晴らしい活躍」
[8.7 J1第1節 横浜FM 3-4 鹿島 MUFG国立]日本代表の森保一監督が7日、J1開幕節の横浜F・マリノス対鹿島アントラーズ戦の視察後、報道陣の取材に応じ…
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J1史上最多入場者数!! 横浜FM対鹿島とG大阪対浦和で計14ゴール!! Jリーグはド派手な新シーズン開幕に
シーズン移行となったJリーグが7日に開幕し、J1第1節1日目は横浜F・マリノス対鹿島アントラーズ、ガンバ大阪対浦和レッズが行われた。両試合とも4-3…
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G大阪vs浦和 試合記録
【J1第1節】(パナスタ)G大阪 4-3(前半2-1)浦和<得点者>[G]イッサム・ジェバリ(36分)、デニス・ヒュメット(45分+7)、ウェルトン(84分)、植中朝日…
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横浜FM16歳FW三井寺眞が衝撃初弾デビューも…猛反撃の王者鹿島が後半ATに大逆転!! 満員国立で劇的4-3白星発進
[8.7 J1第1節 横浜FM 3-4 鹿島 MUFG国立]夏開幕にシーズン移行したJリーグが7日、MUFGスタジアム(国立競技場)で開幕し、昨季J1リーグ王者の鹿島アン…
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0-1→2-1→2-3→4-3!!前半の退場者や恩返し弾など見所満載開幕戦、植中復活決勝弾のG大阪が浦和を撃破
[8.7 J1第1節 G大阪4-3浦和 パナスタ]シーズン移行元年となる26-27シーズンのJ1開幕節が7日に行われ、ガンバ大阪がホームで浦和レッズに4-3で勝利し…
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山形が新加入選手の交通事故を報告…双方に怪我はなし
モンテディオ山形は7日、FW川名連介の交通事故を報告した。クラブによると川名が同日14時30分頃に山形市内を乗用車で走行中、狭い道路から広い道…
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Jリーグは中継テロップも刷新!! ゴール時は特別アニメーション「プレミアリーグみたい」「見やすくなった気がする」
2026-27シーズンのJリーグが7日に開幕した。公式映像で表示されるテロップもデザインが新しくなり、SNS上では高く評価する投稿が発信されている。…
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16歳MF三井寺眞が衝撃プロデビュー!! J1史上最年少開幕スタメンで王者鹿島から開幕弾
[8.7 J1第1節 横浜FM-鹿島 MUFG国立]横浜F・マリノスMF三井寺眞がJ1開幕節・鹿島戦の前半7分、右サイドからのクロスに走り込み、ワンタッチシュート…
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横浜FMvs鹿島 スタメン発表
[8.7 J1第1節](MUFG国立)※19:25開始主審:木村博之<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 36 ルベン・ブランコDF 13 井上太聖DF 17 ジェイソン…
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山形MF土居聖真が新シーズンも主将担当「一緒にこのクラブの歴史を変えましょう」
モンテディオ山形は7日、2026-27シーズンのキャプテンをMF土居聖真が担当すると発表した。土居は2025年からキャプテンを担当している。クラブを通…
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G大阪vs浦和 スタメン発表
[8.7 J1第1節](パナスタ)※19:30開始主審:池内明彦<出場メンバー>[ガンバ大阪]先発GK 18 荒木琉偉DF 4 中谷進之介DF 15 岸本武流DF 19 池谷銀姿…
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横浜FMの16歳FW三井寺眞がJ1史上最年少開幕スタメン! 鹿島も18歳FW吉田湊海が先発、“街クラブ”出身10代対決に
シーズン移行で夏開幕となった2026-27シーズンのJ1リーグが7日、MUFGスタジアム(国立競技場)で開幕し、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズが対戦す…
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「圧倒的な力で優勝する」大宮の23歳CB尾崎優成が臨む新シーズン…新体制で守備にも手応え
百年構想リーグで味わった悔しさを、新シーズンにぶつける。RB大宮アルディージャのDF尾崎優成は負傷離脱中に肉体強化にも取り組み、今季から就任し…
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大宮MF山本桜大「世界で戦うなら絶対できたほうがいい」新境地ポジションで目指すJ1昇格
新たな武器を手にJリーグの開幕戦へ。RB大宮アルディージャは8日のJ2リーグ開幕節でアルビレックス新潟と対戦する。MF山本桜大は1日のプレシーズン…
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2026-27シーズンのJリーグで適用される新ルール&ハンドの基準一覧
2026-27シーズンのJリーグでは競技規則の改正点などを受けて様々な新ルールや運用が行われる。■交代の時間制限交代で退く選手は交代ボードが表示…
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横浜FMユース出身の筑波大3年生DF池田春汰、富山加入が内定「強い覚悟と責任を持って全力で戦いたい」
カターレ富山は7日、筑波大DF池田春汰(3年)の2027-28シーズン加入内定を発表した。池田は横浜F・マリノスのアカデミー出身。世代別日本代表歴も豊…
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Jリーグが熊本県に義援金1,000万円を拠出
Jリーグは7日、臨時理事会で熊本県に義援金1,000万円を拠出することを決定したと発表した。令和8年熊本地震を受けてのもの。なお、各クラブも募金…
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今治がMF中井卓大ピピの登録完了!! 名古屋が15人、岡山とG大阪が13人を2種登録
Jリーグは6日と7日に追加登録選手・役員を発表した。いよいよ7日から新シーズンのJリーグが開幕する。同日に開幕節を行う鹿島アントラーズは新加…
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中京大2年生MF岩本悠庵、J1神戸への帰還が内定「ワクワクが止まりません」
ヴィッセル神戸は7日、中京大MF岩本悠庵(2年)の2029-30シーズン加入内定を発表した。特別指定選手として今季のJリーグなどの公式戦にも出場できる。…