東京ディズニーランドにディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新規アトラクションの導入が決定!

2026年度以降、トゥモローランドにオープンを予定。

東京ディズニーランドのアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」をリニューアルして誕生します。

東京ディズニーランド『シュガー・ラッシュ』アトラクション

オープン日:2026年度以降を予定

東京ディズニーランド/トゥモローランドに、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新規アトラクションを2026年度以降に導入することを発表。

この新規アトラクションは、子どもから大人までインタラクティブにゲームを楽しめる屋内型のアトラクション。

アトラクションのテーマとなる『シュガー・ラッシュ』は、ゲームセンターの複数のゲームの垣根を超えてストーリーが展開するディズニー・アニメーションのアドベンチャー映画。

人気のビデオゲームで悪役を演じてきたラルフは、自分が広い心を持つ真のヒーローであることを証明するため、アクション満載の旅に出ます。

旅の途中で元気いっぱいの女の子ヴァネロペとチームを組み、ゲームの世界で冒険を繰り広げます。

このアトラクションでは、ゲストはキャンディ大王がつくりだした不具合「シュガーバグ」によって破壊されそうになっているお菓子の国のレース・ゲーム“シュガー・ラッシュ”の世界を救うべく、映画に登場するおなじみのキャラクターであるラルフ、ヴァネロペたちと力を合わせ、シュガーバグをクッキーやケーキといった元のかわいいお菓子の姿に戻していきます。

ゲストは、お菓子の国のレース・ゲーム“シュガー・ラッシュ”の世界を救うことができるのでしょうか。

このアトラクションのオープンに伴い、隣接する商品施設「プラネットM」も、テーマの変更および改修を行うことが発表されています。

東京ディズニーランドに誕生する映画の世界を舞台として新たな体験を提供するアトラクションに期待が高まります☆

※これに伴い「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は2024年10月をもってクローズいたします

※「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は富士フイルム株式会社が提供しています

※隣接する商品施設「プラネットM」も、テーマの変更および改修を行います

