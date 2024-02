美を追求するあまり 美容 整形やメイクアップに歯止めが効かなくなる人がいるが、 アメリカ に住むある女性もまつ毛エクステンション(以下、まつエク)なしでは美しくないと思っていた。しかし女性は、あるきっかけでまつエクをやめたことで、周りから「若返った」と言われるようになったという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えている。米ユタ州在住の 美容 愛好家ニコール・コックスさん(Nicole Cox)が、まつエクをつけていた頃とそれを外した現在の姿を TikTok に公開して注目を集めている。ニコールさんは11年もの間、まつエクを愛用し、まつエクなしでは自分の 見た目 に自信が持てないほどだったという。

そんなニコールさんは常々「何か思い切ったことを始めたい」と思っており、大きな変化を求めていた。そこで友人との会話の中で「まつエクをやめること」に決めたが、当初は自分が裸になったような感じがして落ち着かなかったそうだ。ところがニコールさんは、徐々に自分のナチュラルなまつ毛を受け入れることができるようになり、自まつ毛でいることに嬉しさを感じるようになった。彼女は次のように述べている。「とても奇妙で居心地が悪い感じがしたんです。でも同時に綺麗だとも思いました。『私の目ってグリーンだったんだな』って…。それにやっと目をこすることだってできるのよ。」これまでニコールさんは、まつエクにダメージを与えないように気を使いながら生活してきたが、今ではシャワーの際に顔に思いきり水がかかっても気にならなくなったそうだ。また、傷んでいたまつ毛が徐々に改善されてきたという。そんなニコールさんの“変化”には、このようなコメントが届いている。「前のあなたを知らなかったから投稿を遡って見たけど、今の方が10歳は若く見えるわ。とってもフレッシュで美しいわよ。」「すっごく若く見える! 多くの人がバサバサとしたまつエクをつけていることを後悔するんじゃないかと思うわ。」「何年もまつエクを愛用している人はそれを外した後、どれだけ開放的であるか誰も話してくれないのよね。」まつエクをやめてからのニコールさんには、「若くなった」という声が多数寄せられたようだ。さらに彼女にとって嬉しいことは、まつ毛が以前よりも伸びて長くなったことだという。ニコールさんは「今のところ、まつエクなしの状態がとても気に入っているの。もし皆さんも試してみたいなら、ぜひやってみて! とてもいい感じよ」と語っている。なお、テックインサイト編集部ではニコールさんに、大きな変化を求めてまつエクを外す決断をしたというが、その際に友人とはどのような会話があったのかをうかがうべく取材を申し入れている。画像は『The Sun 「EYE SPY Everyone says I look 10 years younger after removing my false lashes - I wore them for 11 years & feel naked now」(Credit: TikTok /@coleydoesmyhair)』『Hannah Chan Instagram「(Swipe > to see how my face changed)」』『Hull Live 「Mum’s incredible transformation after getting divorced - and joining Tinder」(Image: Emma Sheppard/SWNS)』『Remi TikTok 「Pregnancy is humbling」』『Kendra Sykes TikTok 「Someone literally copy & pasted me」』『Kylie Taylor TikTok 「I look 10 years older and so puffy and weird looking.」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)