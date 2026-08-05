美容
『美容』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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元祖美魔女・水谷雅子さんが57歳のすっぴんを披露、日々の美容法も明かす
57歳のすっぴんを披露しMEGUMIも「綺麗どす〜」と絶賛したという
オリコンニュース
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1万6000人を28年追跡した研究で、容姿と死亡リスクの関連が浮かび上がる
容姿が「魅力的でない」と評価された人の死亡リスクは約1.6倍とのこと
プレジデントオンライン
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈さんと結婚を発表
紹介者は吉本の先輩・茜チーフ氏で、遠距離を乗り越えての結婚とのこと
日刊スポーツ
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「ヴィム・ホフ・メソッド」の呼吸法と氷風呂で幽体離脱を体験した
呼吸法で幽体離脱に近いビジョンを見たと角由紀子さんが報告している
現代ビジネス
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レインボー池田直人が先輩芸人・茜チーフの紹介で元アナと結婚を発表
コント中に相方のジャンボたかおへサプライズで結婚報告するという演出で伝えた
オリコンニュース
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いつまでも若々しい人が日常的に食べている抗酸化食材とは
老化の原因は酸化ストレスで、抗酸化物質を含む食材が有効だという
ダイヤモンド・オンライン
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「お孫さんですか？」看護師の何気ない一言にショック受けた理由
顔の傷について相談中「お孫さんにですか？」と聞かれショックを受けたそう
キャリコネニュース
2026年8月7日
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レインボー池田直人が元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚を発表
コンビのYouTubeコント中に発表し、相方ジャンボたかおは大慌てに
東スポWEB
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前髪スタイリング剤は表面でなく内側の根元につけると崩れにくい
崩れる原因は内側の根元にあるため、バームは必ず内側からつけるべきだという
オトナンサー
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈との結婚を発表
お相手は読売テレビを7月末に退社したアナウンサー佐藤佳奈さんとのこと
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーとの結婚を発表
お相手は7月末に読売テレビを退社した佐藤佳奈アナ（29）とのこと
オリコンニュース
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田中みな実が妊娠中に高ヒールで登場し、ファンから批判の声が上がる
Smart FLASH
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上野マルイに韓国コスメ「K-BEAUTY ON」がオープン、AI肌診断も導入
AI肌診断機を導入し、肌状態を分析して個人に合った商品を提案する仕組みだ
オリコンニュース
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前日のカットに納得できなかった男子高校生が切り直しで大変身
前日に別の美容室でカットしたが納得できず切り直しを依頼したとのこと
オトナンサー
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日焼け止めによるビタミンD不足が骨の健康に影響する可能性
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、不足すると骨粗鬆症リスクが高まるとされる
ココカラネクスト
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中国人旅行者が韓国へ流入、反中感情が街頭デモへと発展した背景
韓国では中国に好感を持たない人が72%に上り反中感情が高まっており
集英社オンライン
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無印良品のEVAスパポーチ、底面メッシュで濡れても乾きやすい設計が秀逸
女子SPA！