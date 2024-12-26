Techinsight

【海外発！Breaking News】「今日は車を盗んだ」30歳女、つけていた日記が証拠となり車窃盗容疑で逮捕（米）

アメリカで車を盗んだ30歳の女が、決定的な証拠をもとに警察に逮捕された。女は普段から日記をつけていて、犯行当日もその出来事を書いていた。日記に…