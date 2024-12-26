Techinsight
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【海外発！Breaking News】Googleストリートビューで生まれ育った家を探索した女性、目にした光景に涙（米）
Googleマップの機能の一つである「Googleストリートビュー」。この機能を使ってアメリカのある女性が自分の生まれ育った家を探索していた際、画面に懐…
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【海外発！Breaking News】「うちの家系にふさわしくない」息子との交際を反対し、別れさせた女性と結婚した父親（中国）
中国のある男性は愛する女性と付き合っていたが、父親から「家系に合わない」という理由で交際を反対された。仕方なく別れた男性だったが、のちにその…
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【イタすぎるセレブ達】英シャーロット王女、群衆への対応に絶賛の声「自信に満ち溢れている」
英シャーロット王女は、サンドリンガムでのクリスマス礼拝後に群衆の中にいた女性と交流し、その対応が話題を呼んだ。王女は女性に写真撮影を頼まれる…
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【海外発！Breaking News】「あんた、ふざけてるの？」人間に悪態をつくAIロボット、開発の意図に納得（米）
AI（人工知能）の発展に伴い、人間の行動を再現するためのさまざまな試みが行われている。今年10月にアメリカで開催されたカンファレンスでは、人間に…
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【イタすぎるセレブ達】ダイアナ妃の姪キティ・スペンサー、愛娘とクリスマスを過ごす姿に反響「ママの美しい髪を受け継いでいる！」
故ダイアナ妃の姪でモデルのレディ・キティ・スペンサー（34）が、家族で過ごしたモナコでのクリスマス休暇の写真をSNSに投稿した。写真には、キティ…
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【イタすぎるセレブ達】キャサリン皇太子妃 がん闘病を経て、群衆からの励ましの言葉に感激「お会いできて良かった」
キャサリン皇太子妃がサンドリンガムでのクリスマス礼拝後、沿道に集まった群衆と言葉を交わし、挨拶をして回った。がんの化学療法を終えた皇太子妃は…
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【海外発！Breaking News】子供の頃にゴミ捨て場で手に入れた版画、オークションで650万円超に（英）
リサイクルショップや骨董品店で何気なく購入したものが、非常に価値があるものと判明するケースもある。イギリスのある男性は、13年前にゴミ捨て場で…
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【海外発！Breaking News】「今日は車を盗んだ」30歳女、つけていた日記が証拠となり車窃盗容疑で逮捕（米）
アメリカで車を盗んだ30歳の女が、決定的な証拠をもとに警察に逮捕された。女は普段から日記をつけていて、犯行当日もその出来事を書いていた。日記に…
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【イタすぎるセレブ達】セレーナ・ゴメス、婚約者ベニー・ブランコとクリスマスを満喫 仲睦まじい姿を披露
セレーナ・ゴメスが、婚約したばかりのベニー・ブランコとクリスマスを共に過ごす様子を映した動画を公開した。2人がSNSで共有した動画には、セレーナ…
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【海外発！Breaking News】グレート・デーンの機内同伴に議論勃発 「心の支え」か「迷惑」か？＜動画あり＞
海外では近年、飛行機内にセラピードッグを連れて搭乗する事例が増えている。この動きに賛否がある中、ある乗客が大型犬のグレート・デーンを機内に同…
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【イタすぎるセレブ達】ベッカム一家、米マイアミの新居でクリスマスを祝う ファンは「最高に美しい家族写真！」
デヴィッド・ベッカムとヴィクトリア・ベッカム夫妻が、米マイアミに購入したばかりの新居で子どもたちと共にクリスマスを過ごした。ヴィクトリアが自…
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【イタすぎるセレブ達・番外編】デュア・リパ、俳優カラム・ターナーと婚約 巨大なダイヤの指輪を披露
英歌手デュア・リパ（29）が、恋人で英俳優のカラム・ターナー（34）と婚約した。デュアは、左手薬指にダイヤモンドの指輪を着けた写真を自身のSNSに…
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【海外発！Breaking News】「干したパンツにしか見えない！」クリスマスのイルミネーションが人々を笑顔に（英）
まるで“パンツ”を干したようなクリスマスイルミネーションが、人々に笑いをもたらして話題となっている。英ロンドンの南西部に位置するハンプシャー…
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【イタすぎるセレブ達】ブリトニー・スピアーズ、次男（18）とクリスマスを過ごす 「2年も会っていなかった」と動画で報告
ブリトニー・スピアーズが、元夫との次男ジェイデンさんと一緒にクリスマスを迎える動画をSNSに公開した。ブリトニーの息子2人は元夫の家族とハワイに…
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【海外発！Breaking News】昨年のクリスマスイブに捨てられた足先のない犬、脚に重傷を負った飼い主と強い絆で結ばれる（英）
昨年のクリスマスイブにイギリスの公園の駐車場で捨てられていた犬が、新しい飼い主のもとで暮らし始めて10か月が経過した。その犬は後ろ足の一部が欠…
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【イタすぎるセレブ達】ビヨンセ、娘ブルー・アイビーちゃん（12）とNFLハーフタイムショーで共演 「歴史的な瞬間！」ファン沸く
ビヨンセ（43）が、故郷ヒューストンで開催されたNFL「ボルティモア・レイブンズ」VS「ヒューストン・テキサンズ」のハーフタイムショーでパフォーマ…
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【イタすぎるセレブ達】パリス・ヒルトン「私の存在がクリスマスプレゼント」 大事な部分をリボンで隠しただけの姿にファン困惑
パリス・ヒルトン（43）が、大胆なクリスマスプレゼントに扮した姿を自身のSNSに投稿した。巨大なクリスマスツリーの前に立つパリスは何も着ておらず…
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【海外発！Breaking News】下着1枚で病院8階から脱走 囚人の男が外壁のパイプを滑り下りる（ニュージーランド）＜動画あり＞
ニュージーランド北島のハミルトンにあるワイカト病院（Waikato Hospital）で23日午後、48歳の囚人が脱走した。黒い下着だけを身に着け、病院の外壁の…
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【イタすぎるセレブ達】ベン・アフレック、別居中の妻ジェニファー・ロペスに思いやりのあるクリスマスプレゼント贈る
ベン・アフレックと別居中の妻ジェニファー・ロペスが再会し、クリスマスプレゼントを交換したことが明らかになった。当日のベンは、大きなショッピン…
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【海外発！Breaking News】ハワイ到着の航空機の車輪格納部から遺体発見 過酷な環境で8時間41分のフライト（米）
クリスマスイブの24日、米イリノイ州シカゴを出発し、ハワイのマウイ島に到着したユナイテッド航空202便の車輪格納部から遺体が発見された。フライト…