【どうぶつの森】最近のジャック君 pic.twitter.com/H8u9utxNjp— 雪刃@桃の甘寧 (@no13yukiba) May 15, 2020

I am now deleting the Raymond tweet so that the list doesn't get out of hand, it's already pretty long



I will be going through each of yesterdays responses and only have availability for those that are around when I am doing this today as it's going to take hours of my time— PokéNinja (@iPokeNinja) May 18, 2020

So you guys understand. I currently have about 100+ PMs + 100+ replies all asking me for a villager. I’m not ignoring y’all. Just gonna need time to answer any of these questions.



Please see my pinned tweet for any more info on a villager. Hope you understand and thanks again! pic.twitter.com/zcEsi4rwjP— PokéNinja (@iPokeNinja) May 22, 2020

Big thanks to @iPokeNinja for this smug boi! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/Jq7iRk6Zil— Hermy (@SeishinHermy) May 19, 2020

AAAA IT'S HAPPENING #AnimalCrossing #ACNH Thank you @iPokeNinja for letting me adopt this boy ???? pic.twitter.com/TZaICkfef9— nyx ☀️ #MassTestingNowPH (@_psionyx) May 19, 2020

I FINALLY GOT MY FUCKING NUMBER 1 VILLAGER THANK YOU @iPokeNinja pic.twitter.com/ZX84uR7a4b— Shipping (@ShippingOW) May 18, 2020

2020年3月20日に発売され、月間販売本数で 世界記録を達成 した無人島でほんわか楽しいスローライフを送る箱庭ゲーム「あつまれ どうぶつの森 」では、さまざまな住民が島にやってきます。その中でもメガネをかけたネコのジャックは非常に人気が高く、インターネットでは大量のマイル旅行券やベル、現金などでジャックを売るプレイヤーも登場しています。まるで人身売買のような状況を打破すべく、1人のハッカーが「ジャックを無償で配布する」と宣言し、話題となりました。Animal Crossing: New Horizons hacker gave out free Raymonds to everyone - Polygonhttps://www.polygon.com/2020/5/21/21266398/animal-crossing-new-horizons-raymond-hacking-nintendo-switch-villager-black-market-free-nook-miles「あつまれ どうぶつの森」では、自分が開拓した無人島に住民を呼ぶことができます。35種族・約400人というバリエーション豊かな住民たちの中で特に人気が高いのが、黒縁メガネとクールな物言いが特徴のジャックです。ジャックの人気は非常に高く、インターネット上ではゲーム内通貨のベルやマイル旅行券といったアイテム、果ては現金でジャックを譲るというプレイヤーも多く存在しており、カブ価の取引と同様にある種の「闇市場」が形成されるまでに至っていると、ゲーム系メディアのPolygonは指摘しています。また、ジャックはあつまれ どうぶつの森で新登場した住民であるため、どうぶつの森amiiboカードが存在しないため、旧シリーズで登場した住民よりも入手が困難です。こうした状況に異を唱え、「ジャックを無償配布する」とTwitterで呼びかけたのが、PokéNinjaさんです。島の住民を他人に譲るためには、まず住民を渡す側が自分の島にいる住民を引っ越しする状態にした上で、受け取る側が渡す側の島で住民に話しかけて自分の島に誘う必要があります。つまり、一度誰かに譲ってしまうと、ジャックは自分の島からいなくなってしまいますが、PokéNinjaさんはハッキングツールを使うことで何度もジャックを自分の島に出現させ、配ることができるそうです。そして、およそ4〜5時間かけて計36匹のジャックを世界中のプレイヤーに配りまくったというPokéNinjaさん。あまりにも多くの反応が返ってきて処理しきれなくなったため、呼びかけた時のツイートはすでに削除したとのこと。それでもなお、「ジャックを送ってほしい」と要求するダイレクトメッセージがPokéNinjaさんのもとに大量に送られてくるそうです。Twitter上には、PokéNinjaさんからジャックを受け取ったプレイヤーのコメントがツイートされています。「このわがままボーイなジャックをくれたPokéNinjaさんにめちゃくちゃ感謝しています」「PokéNinjaさんのおかげでジャックを養子にすることができました、ありがとう」「俺はついに最高にお気に入りの住民をゲットできた!ありがとう、PokéNinja」ジャックを受け取ったプレイヤーの中には、PokéNinjaさんに対してベルやマイル旅行券などで感謝の意を示そうとした人もいたそうですが、PokéNinjaさんは受け取らなかったとのこと。PokéNinjaさんは「私の目標は、見返りを一切要求せず、インターネットでジャックを売りさばく業者と同じようにジャックを配ることでした」と語っています。PokéNinjaさんは「(ジャックの人気が高いあまりに)『ジャックを自分の島に呼びたい』と両親にねだる子どもがいるのは想像に難くありません。そして、ジャックのために大金を支払う余裕のない両親がたくさんいることを知っています」とコメントし、またいつか同じ企画を実施したいと述べました。