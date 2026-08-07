GIGAZINE（ギガジン）

吉野家で「極旨牛鉄板ステーキ定食」が登場したので食べてみた、アツアツ鉄板で牛肉のうまみが味わえる

吉野家で鉄板に載ったステーキが提供される「極旨牛鉄板ステーキ定食」が2026年8月6日に登場しています。吉野家の牛ステーキがどのような味わいなのか…