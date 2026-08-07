GIGAZINE（ギガジン）
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初音ミクが計算してくれる電卓アプリ「電卓 - Desktop Mate Widgets」を使ってみた、数字を読み上げて計算に悩む姿も見せてくれる
PCにキャラクターを呼び出せるアプリ「Desktop Mate 」の姉妹アプリとして、キャラクターが計算してくれる電卓アプリ「電卓 - Desktop Mate Widgets」…
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太陽表面を撮影した高解像度画像が捉えた「渦巻き模様」が太陽の謎を解く鍵になる可能性
アメリカ国立太陽天文台やドイツのマックス・プランク太陽系研究所などの研究チームが、ハワイにあるダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡を用いてこれま…
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「5.1ch」「7.1ch」「Dolby Atmos」「DTS:X」は何が違う？サラウンド音響の種類と仕組みとは
映画館やテレビ、ゲーム機、サウンドバーなどでは、5.1chや7.1ch、Dolby Atmos、DTSといったさまざまな音響方式が使われています。名前はよく目にする…
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スマホを持ってランニングすると「泥棒にひったくられた」と認識されてスマホが使用不可能になってしまうとの報告
誰もが常日頃から持ち歩いているスマートフォンは10万円を超える機種も多く、犯罪者からすれば収益性の高い盗みのターゲットといえます。そんなスマー…
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Spectre v2対策を突破する新攻撃「TONTOU」が登場、Linuxのパスワードハッシュ漏えいを実証
CPUの投機的実行を悪用する「Spectre v2」への既存対策をすり抜ける新たな攻撃手法「TONTOU」を、マサチューセッツ工科大学(MIT)コンピュータ科学・人…
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吉野家で「極旨牛鉄板ステーキ定食」が登場したので食べてみた、アツアツ鉄板で牛肉のうまみが味わえる
吉野家で鉄板に載ったステーキが提供される「極旨牛鉄板ステーキ定食」が2026年8月6日に登場しています。吉野家の牛ステーキがどのような味わいなのか…
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生きた菌糸で作られた「自ら傷を修復するドレス」が登場、汚れをはじき色やUV保護機能も追加可能
中国科学院深圳先進技術研究院などの研究チームが、生きた菌糸を利用し、表面の再生や損傷の修復が可能な「生きた布」を開発しました。異なる微…
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OpenAIのテストAIが「AI同士の掲示板」を勝手に構築して情報共有しHugging Faceへの攻撃を実行していたことが判明、掲示板を閉鎖されてもこっそり建てなおす
2026年7月21日にOpenAIは「テスト中のAIがHugging Faceを攻撃してしまうセキュリティインシデントが発生した」と発表しました。このインシデントにつ…
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DeepSeekがAPI料金の大幅値上げを予告、低価格戦略による需要急増が背景か
中国のAI企業であるDeepSeekは2026年7月31日にAIモデル「DeepSeek-V4-Flash-0731」を商用利用可能なライセンスの下でオープンモデルとして公開しまし…
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デジャヴや体外離脱などの不可思議な体験について大勢にアンケートしてわかったこととは？
自分しかいないはずの場所で誰かのささやき声を聞いたり、目に見えない存在がすぐそこにいると強く感じたり、体から魂だけが抜け出す幽体離脱(体外離…
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フランス最大のトレントサイト「YggTorrent」が運営者の逮捕から数週間で復活を予告
フランス語圏最大のトレントコミュニティ「YggTorrent」は2026年3月に壊滅的なハッキング被害を受けて閉鎖され、7月にはフランス警察が「サイトを管理…
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フランスで迷惑な営業電話が原則禁止に、事前同意がないと違法になる
フランスでは2026年8月11日から、消費者が事前に同意していない電話勧誘が原則として禁止されます。従来は勧誘を拒否する人が自ら登録する方式でした…
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遺伝子配列を学習したAIが自然界で確認されていないウイルスを設計、細菌に感染する16種類が実際に機能
スタンフォード大学などの研究チームがDNA配列を学習したAIモデルを使い、細菌に感染するウイルス「バクテリオファージ」の全ゲノムを生成しました。…
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企業社員を標的に音声フィッシングを繰り返し、複数のデータ漏えいサイトを使い分けて恐喝する脅威アクター「UNC6671」についてGoogleのサイバーセキュリティ部門が報告
Googleのサイバーセキュリティ部門であるGoogle Threat Intelligence Group(GTIG)が、音声フィッシング(ビッシング)を用いるサイバー犯罪グループ「UN…
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Metaの基盤モデルMuse Spark 1.2が第三者機関の性能分析でハイスコアを記録、Museシリーズ登場から4カ月で急成長
Metaが2026年8月5日に発表した基盤モデルの「Muse Spark 1.2」が、数学・科学・コーディング・推論といった分野におけるAIの能力を総合的に測定するた…
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AIエージェントのスキルやMCPサーバーを持ち運べる「Agent Plugins」にGoogleが参加、OpenAI・Microsoft・Amazonなどと共同推進
AIエージェント向けのスキルやMCPサーバーをまとめて持ち運べるオープン仕様「Agent Plugins 1.0.0」のコアメンテナーにGoogleが加わりました。Agent …
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「35歳以上のChatGPTユーザーが増加」「画像生成などのマルチメディア会話が増加」などChatGPTの利用実態レポートが公開される
OpenAIがChatGPTの2026年6月までの利用実態データを公開しました。新たに国別データも公開されており、国ごとのChatGPTの利用実態の違いが浮き彫りに…
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Google DeepMindの気象予測モデル「WeatherNext Cyclones」はこれまでより1日分多く正確なサイクロン予報が可能
Google DeepMindが実用的な気象予測モデル「WeatherNext Cyclones」を発表しました。主要な気象予測モデルと比較して、平均で1日以上のリードタイムの…
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Nintendo Switch 2販売台数が前年同期比200万台減の382万台、任天堂の第1四半期の売上高は前年同期比10％減
任天堂の2027年度第1四半期(2026年4月〜6月)の決算が報告されました。発売からちょうど1年が経過した「Nintendo Switch 2」の売り上げは落ちているも…
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トマトやイチゴなどに被害を与える害虫の腸内真菌が発泡スチロールを分解できる可能性
オオタバコガ(Ｈelicoverpa armigera)の幼虫はトマト・ナス・イチゴ・綿花など、幅広い商業作物を食害することで知られる害虫です。そんなオオタバコ…