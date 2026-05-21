佐賀県の住宅に強盗目的で侵入しようとした疑いで男5人が鹿児島県警に逮捕されました。凶器準備集合や強盗予備の疑いで逮捕されたのは徳島市の会社員井川翔太容疑者（27）ら男5人です。5人は4月30日から5月1日にかけて佐賀県の住宅に強盗するため下見などをしていた疑いがもたれています。井川容疑者ら3人が鹿児島県出水市内の路上で車の中にバールなどを所持していたところを警察官に現行犯逮捕され、その後、佐賀県の住宅に電話