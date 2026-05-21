栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件。闇バイトで集められた実行役の少年4人にリアルタイムで犯行を指示していたとして、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が強盗殺人の疑いで逮捕された。【写真を見る】成人式での夫・竹前海斗容疑者、当時は「気弱に見えた」。電車の中でダンス動画を自撮りする妻の美結容疑者ほか海斗容疑者の地元である横浜で取材をしたところ、かつては叔父の会社で真面目に働き、シャイで面倒