石川県白山市の放課後児童クラブで働いていた男性職員2人が、複数の児童に性的虐待など5件の虐待をしていたことがわかりました。児童に対する虐待が認定されたのは、石川県白山市の社会福祉法人「佛子園」が運営する市内の複数の放課後児童クラブです。佛子園によりますと、虐待を行ったのは児童クラブで勤務する30代の男性職員2人で、去年5月に保護者からの相談を受け、白山市が職員や保護者などからの聞き取りを実施。 2023