（CNN）日本の外務省はX（旧ツイッター）で、日本関連の船舶が29日にホルムズ海峡を通過し、同国に向かっていると発表した。このタンカーは、ここ数日でホルムズ海峡を通過した数隻のうちの1隻で、日本人乗組員3人が乗船しているという。外務省は「邦人保護の観点を含め、今般の日本関係船舶の通過を前向きな動きとして受け止めています」と述べた。また、「残りの日本関係船舶を含め、全ての国の船舶がホルムズ海峡を自由で安全に