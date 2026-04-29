トランプ米大統領の肖像があしらわれたパスポートの見本/US State Department（CNN）米国務省は28日、まもなくトランプ大統領の肖像が内側に掲載されたパスポートの発行を開始すると明らかにした。このパスポートは、ワシントン旅券事務所で直接更新手続きを行う人の標準のパスポートになる。オンラインや他の旅券事務所では、既存のデザインが維持されるという。米国では建国250周年の記念品とされる品々にトランプ氏の肖像が採用