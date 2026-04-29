給料日前に手持ちのお金が底をつきそうで焦ったことがある人は少なくないでしょう。もちろん家計をしっかり管理していればカツカツにはならないわけですが、お金を増やしていくうえで失敗はつきもの。そこから学ぶことがあるはずです。All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「給料日前のお財布事情」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む30歳女性の「これは本当にマズい！」と焦ったエピソー