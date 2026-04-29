後先考えずにお金を使って「給料日前1週間ほど1日1食」生活に…30歳主婦が振り返る独身時代の財布事情
給料日前に手持ちのお金が底をつきそうで焦ったことがある人は少なくないでしょう。もちろん家計をしっかり管理していればカツカツにはならないわけですが、お金を増やしていくうえで失敗はつきもの。そこから学ぶことがあるはずです。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「給料日前のお財布事情」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む30歳女性の「これは本当にマズい！」と焦ったエピソードを紹介します。
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：400万円
・家賃（住宅ローン）：5万6500円
・間取り：3LDK
・食費：7万〜9万円
・交際費：1万〜2万円
・電気代：2万円
・ガス代：5000円
・水道代：4000円〜6000円（夏は高い傾向あり）
・通信費：6000円〜7000円
・車の維持にかかる費用：5000円
・毎月貯蓄に回している額：15万円
「独身時代、食事は外食かコンビニ弁当だったので、毎月食費がかなりかかっていました。ある月、交際者へのプレゼントや旅行、職場での交際費などで出費が重なり、給料日前1週間ほど1日1食で過ごしていたことがあります」
女性はお金がないこと以上に、何よりもマズいと感じたのは「自分自身の計画性のなさと金銭感覚」と振り返ります。
「後先考えずにお金を使ってしまうと、後で痛い目を見ると痛感しました」
「お金がないことに気付いてからは、とにかく節約しました。しかし、愚かなことにこれまでの生活を見直すのではなく、とにかく今を凌ごうという思いで、単純に食べる回数、量を減らす、残業をして家の光熱費を使わないなどのセコいやり方で切り抜けました」
かなりギリギリのところまで追い込まれながらも、なんとかピンチを脱出したことがうかがえます。
最後に、当時の自分に「これだけは言っておきたい」というアドバイスを聞きました。
「お金は有限です。独身で、自分のためだけにお金を使えるからといって何も考えず、使いたいだけ使っていると、将来必ず、その時のお金の使い方を後悔することになります。先を見据える力と、自制心を培う努力をしてください」
＜調査概要＞
給料日前のお財布事情に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：171人、回答しない：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「給料日前のお財布事情」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、大阪府に住む30歳女性の「これは本当にマズい！」と焦ったエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール【大阪府在住30歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子なし）
・職業：専業主婦
・世帯年収：1000万円
・貯蓄額：400万円
・家賃（住宅ローン）：5万6500円
・間取り：3LDK
・食費：7万〜9万円
・交際費：1万〜2万円
・電気代：2万円
・ガス代：5000円
・水道代：4000円〜6000円（夏は高い傾向あり）
・通信費：6000円〜7000円
・車の維持にかかる費用：5000円
・毎月貯蓄に回している額：15万円
計画性のなさと金銭感覚を痛感30歳女性が給料日前に「これは本当にマズい！」と感じたのは独身時代の頃だそう。
「独身時代、食事は外食かコンビニ弁当だったので、毎月食費がかなりかかっていました。ある月、交際者へのプレゼントや旅行、職場での交際費などで出費が重なり、給料日前1週間ほど1日1食で過ごしていたことがあります」
女性はお金がないこと以上に、何よりもマズいと感じたのは「自分自身の計画性のなさと金銭感覚」と振り返ります。
「後先考えずにお金を使ってしまうと、後で痛い目を見ると痛感しました」
先を見据える力と、自制心を培う努力をではその後、女性はその窮地をどのように切り抜けたのでしょうか。
「お金がないことに気付いてからは、とにかく節約しました。しかし、愚かなことにこれまでの生活を見直すのではなく、とにかく今を凌ごうという思いで、単純に食べる回数、量を減らす、残業をして家の光熱費を使わないなどのセコいやり方で切り抜けました」
かなりギリギリのところまで追い込まれながらも、なんとかピンチを脱出したことがうかがえます。
最後に、当時の自分に「これだけは言っておきたい」というアドバイスを聞きました。
「お金は有限です。独身で、自分のためだけにお金を使えるからといって何も考えず、使いたいだけ使っていると、将来必ず、その時のお金の使い方を後悔することになります。先を見据える力と、自制心を培う努力をしてください」
＜調査概要＞
給料日前のお財布事情に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：171人、回答しない：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)