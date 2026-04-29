◆「知らないことを知ること」の楽しみって…？／おやつがあれば、だいたいだいじょうぶ(5)甘いおやつと日常の気づき。甲斐みのりが綴る、おやつ情報と書き下ろし30篇を収めた保存版。◆【05】人生知らないことがまだまだたくさんあるPHOTO／KAZUHITO MIURA