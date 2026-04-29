球団発表ドジャースは28日（日本時間29日）、ブルージェイズとの金銭トレードでタイラー・フィッツジェラルド内野手を獲得した。メジャー出場前提の40人枠を空けるため、ランドン・ナック投手を60日間の負傷者リストへ移行させた。28歳のフィッツジェラルドは、4月24日にDFA（事実上の戦力外）となっていた。メジャーではジャイアンツで2023年から2025年までの3シーズンに出場し、通算で打率.252、出塁率.309、長打率.430、21