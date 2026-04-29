大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新番付で十両復帰を果たした炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が２８日、東京・両国国技館で関取衆による力士会に出席した。２０２３年夏場所以来、１８場所ぶりの関取復帰。首の大ケガで序ノ口まで転落したが、そこから不屈の精神ではい上がった。幕内経験者が序ノ口降下後に十両に返り咲くのは、史上初めてだ。この日からは部屋で関取衆との稽古を再開。残り２週間を切った夏場所