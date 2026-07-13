両国国技館
両国国技館は、日本にある大相撲の興行のための施設。
2026年8月3日
2026年7月30日
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来年1月の初場所から幕内の優勝賞金を2倍の2千万円に 日本相撲協会が決定
共同通信
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大相撲の幕内優勝賞金が2000万円に倍増、来年初場所から
現在の1000万円から2000万円へ増額され、三賞賞金も300万円に引き上げられる
東スポWEB
2026年7月28日
2026年7月25日
2026年7月21日
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寺地拳四朗が3階級制覇を達成し、日本勢初の王座統一へ意欲を示す
デイリースポーツ
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比嘉大吾が4度目の世界挑戦も判定負け、引退撤回し現役続行を宣言
4度目の世界挑戦となった比嘉大吾は増田陸に判定で敗れ涙をのんだ
デイリースポーツ
2026年7月20日
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寺地拳四朗が3階級制覇を達成、日本人初の3階級2団体統一王者を目指す
イスラエル・ゴンサレスを判定3−0で破り日本男子史上8人目の快挙となった
スポニチアネックス
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比嘉大吾が流血の激闘を演じるも判定負け、4連続世界挑戦で王座届かず
比嘉大吾が増田陸に1対2の判定で敗れ、8年3カ月ぶりの王座返り咲きならず
スポニチアネックス