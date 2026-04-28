ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２７日（日本時間２８日）の本拠地エンゼルス戦で値千金の１２号逆転３ランを放った。７回、無死一、二塁から左腕ポメランツの１４９キロの速球をとらえ、右中間に角度４８度の高弾道アーチ。アストロズ・アルバレス、ヤンキース・ジャッジを抜いて両リーグ１位に躍り出た。２安打３打点でチームを８―７と勝利に導いたヒーローは「逆転するという雰囲気だったし、ピッチャーも（勝