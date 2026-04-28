フィギュアスケーターの安藤美姫が２８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。この日引退会見を行った“りくりゅうペア”について言及した。番組では、この日ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組が行った引退会見について特集した。三浦は会見で「（五輪では）５位スタートになってしまった時には、このままでは終わらないと、もうあと４年やるかと言っていたが、フリーで全