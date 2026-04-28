フィギュアスケーターの安藤美姫が２８日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。この日引退会見を行った“りくりゅうペア”について言及した。

番組では、この日ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組が行った引退会見について特集した。三浦は会見で「（五輪では）５位スタートになってしまった時には、このままでは終わらないと、もうあと４年やるかと言っていたが、フリーで全てを出し切ることができたので。やり切った思いがあったので、引退することを決めていました」と五輪直後に最終的に引退を決断したことを明らかにした。

ＭＣの恵俊彰から「引退は決めていました。発表もありましたけれども、その間にいろんな思いがあるんでしょうね？」と水を向けられると、安藤は「今シーズンで終わるっていうのを決めていた、この五輪での金メダル。そして日本でペアスケートっていう競技、フィギュアスケートの中でのペア競技を広めてくれるっていうのは、本当に新しい道を切り開いて終わっちゃったのかな」と率直な思いを語った。

その上で「もう１年やってほしかったなあって気持ちが…。結果とかメダルの色とかではなく、（ペアへの認識が）広まったからこそ、もう１年“りくりゅう”の姿を見たいなと思った」と本音を漏らしつつも、「ご自身達のやっぱり人生なので、そこは…」と２人の決断を尊重した。