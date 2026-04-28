オリックスは28日、6月21日の西武戦で人気アニメ「ダイヤの A actII-Second Season-」とのスペシャルコラボイベントを開催することとになったと発表した。当日は「ダイヤの A actII -Second Season-」より、主人公・沢村栄純役の逢坂良太さんをはじめ、小湊春市役の花江夏樹さん、金丸信二役の松岡禎丞さん、瀬戸拓馬役の山下大輝さんの、計4名の声優陣をゲストとして登場する。試合開始前にはトークショーを開催予定。スタ