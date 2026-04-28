オリックスは28日、6月21日の西武戦で人気アニメ「ダイヤの A actII-Second Season-」とのスペシャルコラボイベントを開催することとになったと発表した。

当日は「ダイヤの A actII -Second Season-」より、主人公・沢村栄純役の逢坂良太さんをはじめ、小湊春市役の花江夏樹さん、金丸信二役の松岡禎丞さん、瀬戸拓馬役の山下大輝さんの、計4名の声優陣をゲストとして登場する。

試合開始前にはトークショーを開催予定。スタメンアナウンスをはじめ、セレモニアルピッチ、選手コール、5回裏終了後の「バファローズ☆パレード」にもご出演いただき、球場を盛り上げる。

▼ 逢坂良太さん コメント

「ダイヤの A、様々な球団でコラボさせていただいていますが、ようやく!オリックス・バファローズさんとコラボすることができました!ありがとうございます!!もうこれは僕のただの野望になってしまっているのですが、12球団全てとコラボすることが目標になっているので、今回コラボすることができて本当に嬉しく思っております!当日その気持ちを胸に全力で取り組みたいと思いますので、オリックスファンの皆さん、どうぞよろしくお願いします!!!」

▼ 花江夏樹さん コメント

「この度オリックス・バファローズのコラボイベントに出演させていただくことになりました!長年演じてきた小湊春市というキャラクターを通じて、こうして実際のプロ野球の熱に触れられるのは最高に幸せです。バファローズファンの皆様の熱い応援に負けないよう、全力でイベントを盛り上げたいと思います。球場でお会いできるのを楽しみにしております!」

▼ 松岡禎丞さん コメント

「ダイヤ A コラボで出演させていただき本当にありがとうございます!僕自身も野球というものにはまり始めたのも、ダイヤの A がきっかけでした。演じていけば演じていくほど、こんなに繊細な駆け引きや、苦悩、 努力、挫折や栄光。野球というものがどれだけ素晴らしいスポーツなのかというものを感じさせていただいております。自分も誠心誠意応援して、声を張り上げて!場を盛り上げていきたいと思いますので、皆さん一丸となって声を張り上げ、場を一緒に盛り上げていきましょう!」

▼ 山下大輝さん コメント

「初めてのセレモニアルピッチをダイヤの A のイベントに捧げる事になると思います。投げるんだよね…?投げるならバウンドせず届かせたい!練習してのぞみたいよね!?誰か付き合ってくれるかな?!当日どうなるか、是非見届けておくれ!!」