Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートショットを公開したところ「誰だよ（笑）」「一瞬ヒカキンに見えたw」といった声が上がっています。【写真】大森元貴のプライベートショット「首どっかに忘れてきた？？笑」大森さんは「#プライベート」とつづり、1枚の写真を投稿。水中にいる大森さんを撮影したショットですが、スイムキャップとゴーグルを着けたまま、カメラを真顔で見つめて