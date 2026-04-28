「誰だよ（笑）」大森元貴、プライベートショットにツッコミ殺到！ 「一瞬ヒカキンに見えたw」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。プライベートショットを公開したところ「誰だよ（笑）」「一瞬ヒカキンに見えたw」といった声が上がっています。
【写真】大森元貴のプライベートショット
ファンからは「誰だよ（笑）」「大森元貴って言われないとわからないレベル」「なんだこれwwwww」「ガチすぎて草」「首どっかに忘れてきた？？笑」「一瞬ヒカキンに見えたw」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】大森元貴のプライベートショット
「首どっかに忘れてきた？？笑」大森さんは「#プライベート」とつづり、1枚の写真を投稿。水中にいる大森さんを撮影したショットですが、スイムキャップとゴーグルを着けたまま、カメラを真顔で見つめています。イケメンな大森さんが見られると思いきや、まさかのシュールなプライベートショットに、X上ではツッコミが殺到しました。
「何かめちゃめちゃ昭和www」3月18日の投稿では「虚無プリ」を公開した大森さん。真顔のモノクロ写真にファンからは「時空歪みすぎ」「何かめちゃめちゃ昭和www」といった声が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)