筑波大学の小川遼也「サッカー選手の先には医者という道もまだあると思っています」筑波大学4年生のCB小川遼也は2027年からのファジアーノ岡山入りが内定した。医者を目指して文武両道の高校生活を送った小川は、筑波大学の体育専門学群を一般受験。その後、チームの中心となっただけでなく、大学サッカー屈指のCBとして一気にJクラブの激しい争奪戦がスタートした。（取材・文＝安藤隆人／全4回の4回目）2025シーズン、小川は