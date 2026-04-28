映画『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）に出演する米俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイがフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演することが明らかになった。今回の来日で出演するバラエティー番組は同番組のみとなる。【2ショット】これは興奮もの…！初来日となった“伝説のコンビ”、メリル＆アン2人は４月30日と5月7日の2週にわたって出演。今回は、あこがれのスターに会