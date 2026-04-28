メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイ、まさかの『トークィーンズ』に出演 アカデミー俳優降臨に“ド緊張”の指原、感激のあまり涙ぐむアンミカも
映画『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）に出演する米俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイがフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演することが明らかになった。今回の来日で出演するバラエティー番組は同番組のみとなる。
【2ショット】これは興奮もの…！初来日となった“伝説のコンビ”、メリル＆アン
2人は４月30日と5月7日の2週にわたって出演。今回は、あこがれのスターに会うべく、トークィーンズたちがスタジオを飛び出し取材場所であるロケ先に。ゲストの二人が到着するまでまだ少し時間があるということで、およそ20年前に公開された『プラダを着た悪魔』の１作目から、それぞれが“心に刺さりまくった”シーンを振り返りながら待つことに。
中でも、この作品が大好きで、公開当時に映画に出てくる洋服を全部買いそろえたというアンミカは気合が入りまくり。それぞれが思い出の名シーンを振り返りながら、その当時感じたことや共感したポイントを熱く語り尽くしたところで、待ちに待ったゲストが到着する。
二人が到着したとの知らせを受け、ついに二人に会えると感極まったアンミカが思わず涙ぐむ中、指原の呼び込みでメリル・ストリープとアン・ハサウェイが登場。二人に対して指原が「日本の、おしゃべりが好きな女性陣でやっている番組です」と説明をすると、アンが「ガールズトークは大好き」、そしてメリルは「かかってきなさい！」と笑顔で応酬。冒頭から大盛りあがりの中、大スターの気さくな様子に励まされるように、トークィーンズたちがさまざまな質問を投げかける。
先頭で口火を切ったのは指原。20年ぶりに新作を公開する心境について質問すると、メリルが「20年待った甲斐（かい）のある素晴らしい脚本」といいながら、ふと口をつぐみ、前のめり気味のトークィーンズたちに「どうやって誰がしゃべると決めているの？」と逆質問が。
その言葉をきっかけに緊張がほぐれたのか、トークィーンズメンバーは、「（メリルが演じる）ミランダのように、コーヒーに対するこだわりはある？」「仕事とプライベートのバランスはどうしてる？」「プライベートでのファッションのこだわりは？」「嫌いな家事は？」などそれぞれが聞いてみたかった質問を次々と投げかける。思わず共感してしまう、家族との日常に関するエピソードも飛び出す中、福田麻貴（3時のヒロイン）が「仕事において頑張ったのに認められなかったときの悔しい経験は？また、そんなとき、まず初めにどうするか？」と問いかけると、メリルとアンから学びあるアドバイスが。
【2ショット】これは興奮もの…！初来日となった“伝説のコンビ”、メリル＆アン
2人は４月30日と5月7日の2週にわたって出演。今回は、あこがれのスターに会うべく、トークィーンズたちがスタジオを飛び出し取材場所であるロケ先に。ゲストの二人が到着するまでまだ少し時間があるということで、およそ20年前に公開された『プラダを着た悪魔』の１作目から、それぞれが“心に刺さりまくった”シーンを振り返りながら待つことに。
二人が到着したとの知らせを受け、ついに二人に会えると感極まったアンミカが思わず涙ぐむ中、指原の呼び込みでメリル・ストリープとアン・ハサウェイが登場。二人に対して指原が「日本の、おしゃべりが好きな女性陣でやっている番組です」と説明をすると、アンが「ガールズトークは大好き」、そしてメリルは「かかってきなさい！」と笑顔で応酬。冒頭から大盛りあがりの中、大スターの気さくな様子に励まされるように、トークィーンズたちがさまざまな質問を投げかける。
先頭で口火を切ったのは指原。20年ぶりに新作を公開する心境について質問すると、メリルが「20年待った甲斐（かい）のある素晴らしい脚本」といいながら、ふと口をつぐみ、前のめり気味のトークィーンズたちに「どうやって誰がしゃべると決めているの？」と逆質問が。
その言葉をきっかけに緊張がほぐれたのか、トークィーンズメンバーは、「（メリルが演じる）ミランダのように、コーヒーに対するこだわりはある？」「仕事とプライベートのバランスはどうしてる？」「プライベートでのファッションのこだわりは？」「嫌いな家事は？」などそれぞれが聞いてみたかった質問を次々と投げかける。思わず共感してしまう、家族との日常に関するエピソードも飛び出す中、福田麻貴（3時のヒロイン）が「仕事において頑張ったのに認められなかったときの悔しい経験は？また、そんなとき、まず初めにどうするか？」と問いかけると、メリルとアンから学びあるアドバイスが。