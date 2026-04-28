きっかけは区道の計画変更案東京都港区のＪＲ高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発事業で発見された明治時代の鉄道遺構「高輪築堤」を巡り、ＪＲ東日本が保存方針の見直しを検討していることがわかった。再開発計画を再考して新たに約５０メートル分の築堤を保存する議論の進展が見込まれ、広い範囲での築堤の保存を求める専門家らも評価している。（青木聡志）同駅南側のエリアにまたがる約４００メートルの築堤の保存については現