茹でるより簡単な方法知っていますか？ もやしを茹でるためだけにお湯を沸かしていませんか？時間もガス代も節約するには、「レンチンで下茹で」がおすすめ。和え物に、トッピングに、そのまま使えてとっても便利です。 試した人もその手軽さを絶賛 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「とにかく簡単」「お湯を沸かさなくてよくて助かる！」など、レシピの手軽さを絶賛する声がたくさん届いています。 お使い