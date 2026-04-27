スタジオには気象予報士の平島さんです。きのう魚津市でＡランクのしんきろうが観測されましたね。最高評価は実に８年ぶりです。こちらの映像はきのうの正午頃に、魚津市から撮影した新湊大橋です。本来は平坦な橋が反転した像と重なって、アルファベットの「Ｘ」のような形に見えています。はっきりと見えますね。魚津埋没林博物館によりますとしんきろうはきのう午前９時半ごろから現れ、長時間鮮明に見えたことから、５段階のう